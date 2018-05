Dziś startują Warszawskie Targi Książki, jedna z najważniejszych imprez rynku książki na świecie!

Warsaw The C.ity of Culture • Copyright/ Jerome Lambe

T

Piękny stadion na pięknym zdjęciu. • Copyright. Jerome Lambe, "Englishman in Warsaw"

Nike's Dziadek Car CALLED WARSAW • Copyright Jerome Lambe/ "Englishman in Warsaw"

"Wszystkie drogi prowadzą do..." Książki! • FB?/ Eleonora Chojnowska

"Takie będą Rzeczpospolite, jakie ich młodzieży chowanie". Jan Zamoyski, patron najlepszego LO w Warszawie. • FB/ Dorota Lińska-Złoch

"Niczego nie oczekuję. Niczego się nie boję. Jestem wolny". Pamiętacie kto to powiedział? • FB/Wielkie myśli

Książki z serii "Chcę być kimś!" cz.1 i cz.2 autorstwa Michała Zawadki w ilości równej ilości zgłoszonych klas (klasa rozumiana jako 20 zgłoszonych uczniów)

Premiery targowe WTK 2018 • FB/ Aga Lingas - Łoniewska

o wielkie święto Korektorów i Redaktorów Książek (są niedoceniani, a niesłusznie!), Czytelników, Pisarzy, Bibliotekarzy, Dziennikarzy, Wydawców, Drukarzy; słowem, wszystkich, którzy znają emocje wywoływane czytaniem, kiedy nie można się doczekać, "co jest na kolejnej stronie"?!Teraz Targi Książki odbywają się na największym i najpiękniejszym Stadionie w Polsce.Ma dobre Miejsce (wg rzymskiej zasady "genius locci:)z obłędną "Misianką" (dla niewtajemniczonych - pyszne ciastka i najlepsza na świecie tarta szpinakowa). Tuż za rogiem stoi Teatr Huebnera, ten który się wtrąca. A po cichu, za plecami jest najprawdziwsza staa Praga, obecne miejsce pielgrzymek wycieczek z Włoch, które uznały ją numero uno w rankingu na "najciekawsze miejsce na świecie do zobaczenia nim skończysz 40 lat"..Kiedy przylatuję wieczorem do Polski i taksówka wiezie mnie do Rodziców, pięknym Bulwarem nadwiślańskim, zawsze, na widok migających, odbitych w Wiśle, biało-czerwonych światełek płaczę.Kiedy byłam mała, chodziłam z Mamą, jeśli tylko byliśmy w Polsce, na Targi Książki do Pałacu Kultury. To był Sezam, Mama wzdychała na widok wielu książek, jak na widok kolii Cartiera na szyi Jacqueline Kennedy.To był świat bez toreb plastykowych, kartonów na zakupy, nie wiem, jakim cudem jechałyśmy potem do domu z dziesiątkami nowych, pachnących książek. Pewnie przyjeżdżał po nas Tata Trabantem lub Dziadek Warszawą.Mama, ówcześnie PR-owiec (wtedy nieznany termin:)) poważnej instytucji, zagadywała do pisarzy, wydawców z całego świata. W wielu językach.Śmieli się, radowali, wymieniali adresy, Mama ich potem zapraszała (często po dywanikach u szefa) na światowe konferencje w Polsce.Wtedy zrozumiałam, że w każda wieża Babel może przetrwać, jeśli posługujemy się tym samym słowem.Kiedyś "zginęłam" Mamie na Targach Książki, siedziałam za stertą książek, czytałam Astrid Lindgren.Na pewno większość czytających ma podobne, silne przeżycia spotkania z książką.Ja cieszę się, że Targi Książki łączą ludzi, a te warszawskie prawo- i lewobrzeżna Warszawę.Podobno.Pamiętam ścisk i tłum, tysiące rozbieganych i zadowolonych Czytelników, obładowanych kartonami, torbami, uśmiechniętych, zadowolonych kilkugodzinne kolejki do wielu pisarzy, by zdobyć wymarzony autograf na Targach Książki, dwa lata temu, kiedy byłam gościem z niemal premierową "Żoną".Wczoraj na FB pojawiły się cudowne nawoływania do spotkań ludzi, którzy jechali ze wszystkich zakątków świata, by spotkać się na Targach w Warszawie;w pendolino, cudownaz logistycznym planem wizyt, którego mogliby jej pozazdrościć organizatorzy wszystkich targów książki na świecie.Co wybrać, oto jest pytanie? Od 10 rano do zamknięcia, codziennie do niedzieli, każda godzina kusi bogactwem książek, spotkań autorskich, warsztatów.Ponieważ miałam się dziś obudzić w słonecznej Warszawie, rano jeść croissanta i pić kawę na Placu Waszyngtona z widokiem na Stadion; dokonałam niemożliwego - mam swoje targowe typy.Najważniejsze, co możemy dać Dzieciom, to zaszczepić im chęć Czytania.Dlatego wybrałabym się; (OPISY ZA STRONĄ WTK)głoski i układać sylabowe puzzle. Wybierzemy się także do szkoły wdzięku i wprowadzimy dzieci w tajniki dworskiej etykiety. Spróbujemy także przygotować tort marzeń i alfabetyczną biżuterię godną koronowanej księżniczki. Nie zabraknie również atrakcji dla małych fanów motoryzacji – ich czeka niezwykłe „spotkanie” z bohaterami filmu „Auta”. Gwarantujemy dużo emocji i dobrą zabawę. Do nowych wyzwań zachęcać będą znane postacie ze świata Disneya. Każdy uczestnik spotkania otrzyma dyplom małego czytelnika oraz naklejki-nagrody. (TO AKURAT JEST NIEPOTRZEBNE, CZYTANIE JEST NAGRODĄ!).Pragniemy pokazać dzieciom, że nauka czytania może być wspaniałą zabawą i zaszczepić w nich miłość do książek. Czas na Przygodę z Czytaniem!Organizator: organizatorzy Warszawskich Targów Książki- Wydawnictwo AMEETMiejsce: scena ANa spotkaniu metody gromadzenia danych z rynku książki przedstawią: Paul Kloda (MVB Marketing - und Verlagsservice des Buchhandels GmbH) i Renek Mendruń (Nielsen Book Research)Książka Margarett Borroughdame „Pan Cylinderek” uczy samoakceptacji i budowania zdrowego poczucia własnej wartości. Spotkanie z autorką dla dzieci z klas 0-4 szkoły podstawowej. Spotkanie z autorką dla dzieci z klas 0-4 szkoły podstawowej. Organizator: MOTYLEKSIĄŻKOWE.PLPotem czas na lunch, którego pewnie, jak zwykle bym nie zjadła, tyle spotkamy tu znajomych, Pisarzy i Czytelników.W drodze powrotnej naraziłabym się na mega obciach, wpadłabym na papieroska, do miejsca pomiędzy piętrami, rozmiaru akwarium o wymiarach mojej walizki, tam kiedyś poznałam się ze znanym muzykiem i żoną wspaniałego pisarza Małgosią.Organizator: Stowarzyszenie Tłumaczy LiteraturyMiejsce: Kanapa Literacka – scena głównaOrganizator: GENERAL DIRECTORATE OF INTERNATIONAL BOOK EXHIBITIONS AND FAIRS - BOOKS FROM RUSSIAMiejsce: stoisko 103/D12Byłby gorszy, napisał K.Ludzie mają go w d..., nikogo dziś nie obchodzi, napisał W.Dyskusja była fascynująca.Potem zamiast wrócić na spotkania pewnie ugrzęzłabym na najfajniejszym deptaku Warszawy, na Francuskiej, na Saskiej Kępie. Albo poszlibyśmy nad Wisłę?Na pewno odwiedziłabym Niko, fajne wydawnictwo, pamiętam z poprzednich lat.Uczyć dzisiaj patriotyzmu jest niełatwo, a w tym oku obchodzimy 100 lecie niepodległości. Ten temat jest leitmotivem tegorocznych Targów Książki.. Organizator: organizatorzy Warszawskich Targów Książki, Rafał KosikMiejsce: sala WarszawaPo drodze posłuchałabym, aby na głos skomentować,, którzy chcą zbić kasę, bo używają słów "zajebiście" czy wywalone..[/b]10.15–11.55 Chcę być kimś! Czyli jak osiągać cele w czasach, gdy wszyscy dookoła mają wywalone - spotkanie z Michałem ZawadkąWspólnie z uczestnikami: odkryjemy jaką moc i znaczenie ma poczucie własnej wartości oraz jaką siłę ma świadomość jednostki w grupie; dowiemy się, czy pasja i zainteresowania to powód do wstydu; poznamy najważniejszą grę w życiu; przekonamy się, że sukces to nie zadanie testowe; poznamy sztukę wyznaczania i osiągania celów; odkryjemy potęgę wytrwałości i cierpliwości; dowiemy się, jak zyskać minimum 50 godzin miesięcznie na realizację swoich marzeń; przekonamy się, jak dostrzec w sobie siłę i piękno i nie obawiać się hejterów. To będzie wyjątkowa premiera 3 części bestsellerowej serii „CHCĘ BYĆ KIMŚ”.Warsztat przeznaczony jest dla uczestników w wieku 12-19 lat.Każda szkoła, która zgłosi obecność swoich uczniów na warsztatach, otrzyma od Fundacji Chcę Być Kimś oraz Wydawnictwa Mind&Dream prezent do biblioteki szkolnej.(RILLY??). Organizator: Mind & Dream, Fundacja Chcę Być KimśMiejsce: Kanapa Literacka – scena głównaPojechałabym kilka stacji ukochaną trasą;Wspólny projekt Państwowego Muzeum Historii Literatury Rosyjskiej im. W.I. Dala oraz Państwowego Instytutu Języka Rosyjskiego im. A.C. Puszkina. Opowiada Marina Biełoborodowa, manager d.s. wydarzeń Państwowego Instytutu Języka Rosyjskiego im. A.S.I...Wpadłabym po autograf w pięknej warszawskiej książce autorstwa jednego z najlepszych polskich scenarzystów filmowych.Mirabelka rosła na podwórku przylegającym do Nalewek. Przetrwała wojnę, getto, zagładę, stalinizm, budowę okolicznych domów, ale nie przetrwała naszych czasów. Nie przetrwała apartamentowca, który powstał w jej miejscu.To wszystko, czego była świadkiem, zostało opisane w tej niezwykle wzruszającej i sentymentalnej powieści. Jest jednak nadzieja dla mirabelki – jej pestki zabrał kiedyś do Stanów Zjednoczonych pewien mężczyzna, który chciał mieć tam kawałek Muranowa. Zasadził mirabelkę pod Waszyngtonem, a teraz Muranów stara się przywrócić drzewo na swój teren... Organizator: Portal CzasDzieci.pl, Wydawnictwo Zielona Sowa, Miejsce: sala dla dzieci – Galeria.Nie wpadłabym, bo jest bo jest to książka słaba, pusta i rozczarowująca, a Diana to naprawdę był KTOŚ! Magdalena Niedźwiedzka podpisuje książkę Opowieści z angielskiego dworu. Diana.Organizator: PRÓSZYŃSKI I S-KA, Miejsce: stoisko 68/COrganizator: Związek Pisarzy Polskich na Obczyźnie z Siedzibą w LondynieMiejsce: stoisko 330/G.Prowadzenie: Script Studio, czyli Katarzyna Gawrońska i Zofia KaraszewskaOrganizator: organizatorzy Warszawskich Targów Książki, Script StudioMiejsce: Kanapa Literacka – scena głównaWszystko wygląda w tym programie genialnie!Piszę teraz scenariusz doi trafia mnie szlag, codziennie, więc tu się mam nadzieję czegoś nauczyć!Spotkanie z autorkąbędzie podpisywała swoje najnowsze książki m.in. Korona i kobiety. Król Kazimierz wielki bigamista; Prowokatorka. Fascynujące życie Marii Dąbrowskiej; Księżna Diana. Miłość, zdrada, samotność; Kochanki, księżne i królowe. Kobiety, które dały początek Polsce;W oparach absyntu. Skandale Młodej Polski i wiele innych.. Pisze także reportaże z podróży oraz artykuły dotyczące spraw gospodarczych i historii Polski, a także odwiedzanych przez nią krajów i regionów. Pasjonuje się historią, a zwłaszcza rolą kobiet i ich często zapomnianemu lub niedocenianemu wpływowi na losy i decyzje mężczyzn rządzących państwami, czy też będącymi wpływowymi politykami lub mężami stanu.Organizator: BELLONAMiejsce: stoisko 56/CJak wyglądało życie codzienne po odzyskaniu niepodległości? Jaka była ówczesna moda? O czym pisała prasa w dwudziestoleciu międzywojennym? Przegląd zbiorów skarbnicy narodowej z wykładem na temat możliwości wykorzystania otwartych zasobów dostępnych na POLONA.pl w procesie uczenia się i rozwijania zainteresowań oraz aktywnymi warsztatami rozwiązania zagadek i szarad zaczerpniętych z archiwalnych numerów czasopism z pocz. XX wieku. Zajęcia dla uczniów gimnazjów i licealistów. Spotkanie prowadzone przez pracowników Biblioteki Narodowej.Organizator: BIBLIOTEKA NARODOWAMiejsce: sala Londyn BTu szaleją wszyscy łowcy świetnych książek i autografów.W której ustawić się skoro świt?Do Bondy?Miłoszewskiego?Ćwirleja?Guzowskiej?Puzyńskiej? (Jej debiutancki Motylek bije rekordy popularności i zagranicą).A może do wymiatacza polskich półek księgarskich(Też cicho dodam, że nie wiem, jak można TYLE książek wydawać i mieć napisanych. To kiedyś fajnie Kasia Bonda powiedziała, że nim się napisze powieść, to długo research, a jeszcze dłużej musi w Tobie ta książka dojrzeć).Jedyna pisarka, która wydaje kilka książek do roku, ale jej wierzę, że wszystkie ma przemyślane, to pisarka, która gromadzi rzesze Czytelników, kolejka - średnio 3-4 godziny. Zasłużenie! Zapowiedź premier, okładki i tematyka przypomina mi książki Jojo Mojes. Strzał w dziesiątkę!"Prawdopodobnie sprzedaje więcej książek niż Bonda i Grochola", takie chodzą słuchy.Jesienią, w dniu Urodzin starszego Syna spotkałam się na szybkiej kawie w Pałacu Kultury z Cezarym Łazarewiczem, potrzebowałam jego autograf na historii Przemyka. Rozmawialiśmy o Jego książkach, Agi Lingas, Ewy Winnickiej, moich.Starałam się w 3 minuty wytłumaczyć, dlaczego Nike nigdy w Polsce nie dostanie NIKE.Było ciekawie.[u]20 maja w niedzielę wpadnę chociaż na chwilę do najlepszej maratonistki wśród pisarzy, do Kasi Bulicz-Kasprzak. A potem pobiegnę, a raczej podejdę po autograf doTo bezsprzecznie NAJWIĘKSZE WYDARZENIE TYCH TAGÓW KSIĄŻKI W WARSZAWIE.Nikt tak (obecnie) nie pisze pięknie o Turcji.Jest wrogiem reżimu i nie może wrócić do Ojczyzny.[/b]Myślę, że zorientowałbym się łatwo, gdzie jest spotkanie z PAMUKIEM, byłyby flagi, tłumy i ci wszyscy co wyżej, "gwiazdy" polskiego rynku książki, z niżej podpisaną, stalibyśmy razem z naszymi Wydawcami i Czytelnikami, by poczuć oddech Wielkiej Światowej Literatury.